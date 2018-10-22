مدير أمن الإسماعيلية على رأس حملة مكبرة لرفع لإشغالات ( صور)

قاد اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية لآمن الإسماعيلية، يرافقه اللواء حمدى عثمان محافظ الإقليم، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بحملة مكبرة شاركت بها قوات الأمن لإزالة ورفع التعديات والإشغالات بمحيط مسجد الصالحين وحديقة الأندلس أمام مجمع مواقف سيارات الأجرة بحى ثان وإزالتها تمامًا.



وكان مدير أمن الإسماعيلية ومحافظ، ومرافقيهم من القيادات قد قاموا على رأس القوات الأمنية وباستخدام آليات ومعدات الحى ومجلس المدينة بشن حملة ازالة بتلك المنطقة والتى أسفرت عن رفع وازالة عدد ثمانى حالات لعدد ثمانية كافتيريات شهيرة بالمنطقة والتى تمثلت فى شكل تعديات على مساحة كبيرة من الحديقة منذ عدة سنوات، بالإضافة الى رفع كافة التندات والمظلات والأكشاك وتم ازالتها وتسويتها بمستوى سطح الأرض.



وخلال تنفيذ الحملة ألتقى محافظ الاسماعيلية بجمع كبير من مواطنى وأهالى المنطقة وأصحاب المحلات والفروشات ومرتكبى تلك المخالفات وأكد لهم جميعا أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بعودة تلك التعديات وأنه لابد من حتمية الحفاظ على الانضباط والاستقرار فى الشارع الاسماعيلى والحفاظ على حق الدولة وهيبة واحترام القانون والحفاظ على المصلحة العامة للجميع بالاضافة الى الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته لجميع أجهزة الدولة بشأن ضرورة المضى قدما فى إستكمال تفعيل حملات رفع وازالة كافة صور التعديات والأشغالات ومواصلة التصدى لها بكل حسم والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.