لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب تعلن دعمها لمنتدى "أفريقيا 2018"

عقدت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا لها اليوم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب.





وأوضح النائب طارق رضوان، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى هى اقرب وزارة فى التعاون مع دول القارة الافريقية، مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وجه بالتعاون مع الوزارة فى الاهتمام بافريقيا.





وأكد "رضوان" حرص اللجنة على دعم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال تنظيمها لمنتدى افريقيا 2018م، فى ظل حرص مصر على تعزيز قوتها الاقليمى فى القارة الافريقية.





وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية مع افريقيا، موضحة أنه خلال اجتماعات المجموعة الاقتصادية اليوم، تم مناقشة اهمية تعميق العلاقات المصرية الافريقية.





وذكرت الوزيرة، أنه تم تجميع كافة التحديات والاستفادة من تجارب عدد من الدول فى التحرك إلى افريقيا مثل الصين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرار خلال المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتأسيس صندوق تأمين مخاطر الاستثمار، من أجل تحفيز الاستثمارات المصرية فى افريقيا.





وأوضحت الوزيرة، أن مصر ترأست اجتماع التجمع الافريقى خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد، وقدمت مصر مذكرة إلى ادارة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تضمنت مطالب المجموعة الافريقية للبنك والصندوق فى مساعدة الدول الافريقية على تحقيق أهدافها الإنمائية، بما في ذلك تعزيز استثمارات البنية الاساسية، والاستفادة من المعرفة والحلول المبتكرة لتحديات التنمية التي تواجه قارتنا.





وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك لجان مشتركة تخص التعاون مع الدول الافريقية، والوزارة تعمل على عقد هذه اللجان باستمرار والتعاون مع الوزارات المعنية مثل وزارة الصحة للاهتمام بدعم دول القارة فى مجال الصحة.





ودعت الوزيرة، أعضاء اللجنة، للمشاركة فى منتدى افريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والوكالة الاقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا خلال الفترة من 8 إلى 9 بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن 12 رئيس دولة اكدوا حضورهم حتى الان، موضحة أنه سيتم التركيز خلال المنتدى على الاستثمار فى مجال الطاقة وتعزيز العلاقات مع افريقيا فى مختلف المجالات، كما سيتم تخصيص يوم لرواد الاعمال الافارقة والمرأة الافريقية خلال المنتدى.





وأشارت الوزيرة، إلى أهمية هذا المنتدى فى وضع أولويات التنمية فى القارة الافريقية، والذى سيعقد قبل نحو شهر من تولى السيد الرئيس، رئاسة الاتحاد الافريقى لعام 2019، حيث يضع الرئيس رؤية متكاملة للاهتمام بالتنمية وتحقيق التكامل الاقتصادى مع كافة الدول الافريقية.





وذكرت الوزيرة، أنها التقت مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قبل عقد اجتماع اللجنة، واتفقت على أن كل ما يتعلق بافريقيا سيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الشؤون الافريقية من أجل تحقيق اكبر استفادة من كافة الاتفاقيات التى ستوقع.