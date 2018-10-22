الاستعداد للسيول وقانون رفع الجمارك في برنامج "الحكاية لـ عمرو أديب على "MBC مصر".. الليلة

يناقش برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، الليلة في تمام العاشرة مساءً، قانون رفع الجمارك عن بعض السلع وهل سيؤدي لانخفاض أسعارها ويستضيف كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

وفي الفقرة الثانية يناقش البرنامج قضية الاستعداد للسيول، ويستضيف فيها د.يسري حسين محمد خفاجي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والرى، وخالد محمد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات.

ويختتم البرنامج فقراته "الليلة" مع د. سعد الهلالي في حوار مفتوح حول عدد من القضايا الفكرية.

يُذكر أن برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" يُعرض على شاشة "MBC مصر"، من السبت للإثنين في تمام العاشرة مساءً، وسيُقدم فقرات وحكايات وقصص متنوعة تهم كل أفراد العائلة في مصر والعالم العربي.

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBCمصر" من السبت إلي الإثنين، الساعة 10:00 مساءً، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الإثنين 22 أكتوبر 2018 الساعة 10:00 مساءً على " MBC مصر".