جروس يصدم باسم مرسي

وجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، صدمة قوية لباسم مرسي مهاجم الفريق المعار لنادى لاريسا اليونانى.





ورفض جروس فكرة عودة باسم مرسي من جديد للعب بقميص الزمالك خلال شهر يناير المقبل ، لافتاً أن باسم لن يكون قادراً على حجز مكان في التشكيل الأساسي للأبيض.





ووضع جروس أولويته نحو التعاقد مع مهاجم أجنبي في الفترة القادمة ، لصنع الفارق مع الفريق ومنافسة الثنائي كاسونجو وعمر السعيد في خط الهجوم.