بورش ستعمل على نسخة إنتاجية من "Mission E Cross Turismo" الكهربائية

بعد الإعلان الضخم لبورش عن سيارتها الكروس أوفر الكهربائية الأولى Mission E Cross Turismo في معرض جنيف الماضي كسيارة إختبارية، أكدت الشركة اليوم أنها ستنتج نسخة إنتاجية من السيارة في مصنعها في ألمانيا بجانب تايكان الكهربائية.



