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إزالة 1803 حالة إشغال وسحب 62 رخصة خلال حملة مكبرة بـ"حوش عيسي" (صور)

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:13 م
إزالة 1803 حالة إشغال وسحب 62 رخصة خلال حملة مكبرة بـحوش عيسي (صور)
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إسلام أمين
 
شنت مديرية أمن البحيرة، حملة مكبرة بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، وبالاشتراك مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز حوش عيسى.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 1803 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطرق العامة، وتم سحب 62 رخصة قيادة لمخالفات مرورية متنوعة، وتحرير 178 مخالفة مرورية أخري، وتم حجز 15 دراجة بخارية "توك توك" بدون تراخيص، ودراجة بخارية "موتوسيكل" بدون تراخيص.

كما تم ضبك 4 قضايا مخدرات وحيازة سلاح أبيض، وتحرير 24 قضية تموينية متنوعة، وعدد 14 قضية سرقة تيار كهرباء، وتم ضبط 12 شخص محكوم عليهم بالحبس، وعدد 140 غرامة جزئية، وعدد 15 غرامة مستأنف، وجارى العرض على النيابة العامة.
إزالة 1803 حالة إشغال وسحب 62 رخصة خلال حملة مكبرة بـ"حوش عيسي" (صور)
إزالة 1803 حالة إشغال وسحب 62 رخصة خلال حملة مكبرة بـ"حوش عيسي" (صور)
إزالة 1803 حالة إشغال وسحب 62 رخصة خلال حملة مكبرة بـ"حوش عيسي" (صور)
إزالة 1803 حالة إشغال وسحب 62 رخصة خلال حملة مكبرة بـ"حوش عيسي" (صور)
إزالة 1803 حالة إشغال وسحب 62 رخصة خلال حملة مكبرة بـ"حوش عيسي" (صور)
إزالة 1803 حالة إشغال وسحب 62 رخصة خلال حملة مكبرة بـ"حوش عيسي" (صور)
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