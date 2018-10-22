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إنتر ميلان في أزمة قبل معركة برشلونة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:11 م
إنتر ميلان في أزمة قبل معركة برشلونة
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وكالات
 
أصيب لاعب وسط إنتر ميلان، البلجيكي راديا ناينغولان، بالتواء في كاحل القدم اليسرى خلال "ديربي" ميلانو، وعلى إثر هذه الإصابة سيغيب اللاعب لمدة شهر عن الملاعب، وبذلك لن يشارك في مواجهة برشلونة الأربعاء المقبل، في دوري الأبطال.



وخضع اللاعب صباح اليوم الإثنين لبعض الفحوصات الطبية بمركز هومانيتاس دي روزانا الطبي للوقوف على حجم الإصابة.



وقال الجهاز الطبي في تصريحات نشرها النادي الإيطالي: "أكدت النتائج إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، وسيخضع لاعب الوسط البلجيكي للملاحظة خلال الأسابيع المقبلة لمتابعة تطور حالته".



وتعرض ناينغولان للإصابة في الدقيقة (20) من اللقاء بعد تدخل عنيف من لاعب وسط ميلان، الأرجنتيني لوكاس بيليا، وظل راقداً على أرضية الملعب لعدة دقائق قبل محاولته في الاستمرار في اللعب.
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