"السيشن اتعمل.. والجوازة متمتش".. ننشر جلسه تصوير حفل زفاف مي حلمي الذي تم إلغاءه (صور)

حصل "الفجر الفني" على سيشن تصوير حفل زفاف الإعلامية مي حلمي، والمطرب محمد رشاد، وهو الحفل الذي تم إلغاءه قبل حفل الزفاف الرسمي بساعات قليلة لإختلاف وجهات النظر على بعض التفاصيل الخاصة بالزواج، ليصبح حديث الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الثنائي مي حلمي ومحمد رشاد، قد أعلنا ارتباطهما رسميًا، ديسمبر الماضي، إذ نشرا صورًا تجمعهما معًا عبر حسابيهما على موقع "إنستجرام"، أعلنا خلالها عن قصة حبهما، وعلّق رشاد: "وسط كل اللي قابلتهم في سنين حياتى كلها مفيش غيرك خطف قلبي بكل الحب والإخلاص اللي جواكي.. حبينا كل الناس تشاركنا فرحتنا ودعواتكم بالخير".