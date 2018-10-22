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ارتفاع كبير فى أسعار الخضار المجمد بالمحلات والسلاسل التجارية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:04 م
ارتفاع كبير فى أسعار الخضار المجمد بالمحلات والسلاسل التجارية
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الفجر الاقتصادى
 
قالت غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الخضر المجمدة ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، متأثرة بارتفاع أسعار الخضر الطازجة في الأسواق.

وأضافت في بيان لها اليوم الإثنين، أن سعر الملوخية المجمدة ارتفع بنسبة 13.4% لتصل إلى 6.75 جنيه للعبوة مقابل 5.95 جنيه، كما ارتفعت عبوة البامية إلى 14.75 جنيه مقابل 14 جنيهًا، وسجلت عبوة شوربة الخضار 6.7 جنيه مقابل 6 جنيهات، بارتفاع قدره 12.5%.

وبحسب بيان الغرفة فإن سعر عبوة القلقاس سجل 7.9 جنيه مقابل 6.5 جنيه، بارتفاع نسبته 22.3%، وسجل ورق العنب ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 25 قرشًا لتصل العبوة إلى 8.25 جنيه، كما ارتفعت البسلة السادة من 12.75 إلى 13.25 جنيه.

وشهدت أسعار بعض الخضر، ارتفاعًا خلال الأيام الماضية ، لتستمر بذلك موجة ارتفاع أسعار الخضروات التي يشهدها السوق منذ أكثر من شهر.

وقاد ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، التضخم الشهري خلال سبتمبر الماضي ليقفز إلى 2.6% لإجمالي الجمهورية مقارنة بشهر أغسطس الذي سجل 1.7%، وارتفعت أسعار الخضروات بنسبة 17.2% بسبب ارتفاع الطماطم بنسبة 35%، والبطاطس بنسبة 18%.
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