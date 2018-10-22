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افتتاح 50 منفذ لبيع السلع الأساسية في الإسماعيلية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:08 م
افتتاح 50 منفذ لبيع السلع الأساسية في الإسماعيلية
اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة والترتيب والإعداد لافتتاح 50 منفذا من المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الأساسية وكافة المواد الغذائية واللحوم الطازجة الى جانب الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة وكافة المواد الغذائية والسلع التموينية وذلك فى اطار خطة للتوسع فى فتح منافذ جديدة لطرح كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والتى أقيمت بالتعاون والتنسيق التام مع جهاز خدمات القوات المسلحة. 

وتشمل المنافذ الجديدة عدد 27 منفذ ثابت وعدد 23 منفذ متحرك. صرح بذلك المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

يأتي ذلك فى اطار تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيد اته بشأن بذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة التنفيذية لضبط حركة الاسواق ومكافحة غلاء الاسعار وتوفير كافة السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وفى أماكنهم من أجل تخفيف ورفع العبء عن محدودى الدخل وكافة فئات الشعب المصرى.
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