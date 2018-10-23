آمنة نصير لـ"الفجر": "السيسي" يعي كيف يتعامل مع الدول.. وتكشف سبب رفضها "بوس" الرجال.. وتؤكد: النقاب شريعة يهودية (حوار)

- لدي عطاءات كثيرة في قارة إفريقيا - المعزول محمد مرسي كانت كل استراتيجياته جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية - الرئيس السيسي مؤهل بشكل جيد ويعي جيدًا كيف يتعامل مع الدول الخارجية - النائب إلهامي عجينة تصريحاته خالية من الحكمة - لا أرحب بقبلات الرجال لبعضهم البعض - الأحزاب السياسية في مصر "هاشة"

يعمل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة من عام 2014، على النهوض بمصر سياسيًا واقتصايًا واجتماعيًا وخارجيًا من خلال زياراته المستمرة لدول أوروبا وآسيا وإفريقيا، من أجل عودة مصر على الساحة العالمية، هكذا بدأت آمنة نصير، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، حديثها لـ" الفجر ".

وأكدت نصير، أن اللجنة تعمل على ذلك، وتسعى جاهدة لتوطيد العلاقات بين مصر ودول قارة إفريقيا السمراء، وتقديم يد العون لهم بنقل الخبرات المصرية للمساعدة في خططهم التنموية، فضلًا عن عمل صداقات برلمانية عميقة معهم.





وتكشف نصير، خلال حوارها لـ" الفجر "، عن سبب تعليقها لإعداد مشروع قانون سجن الشاب المتزوج عرفيًا، وأسباب رفضها لقبلات الرجال لبعضهم البعض، ورفضها لارتداء النساء للنقاب.. وإليكم نص الحوار :

- ما سبب تعليقك لإعداد مشروع قانون سجن الشاب المتزوج عرفيًا؟ لا يوجد سبب لذلك ؛ ولكن هناك أمور تقضي إليها الحكمة، وبمجرد طرحي لهذا الموضوع وجدت بعدها أكثر من جهه قاموا بطرحة، لذلك قمت بتعليقة، وتركتهم يقومون بطرحة، ولكن عند الإنتهاء منه لا يوجد مانع أن أضيف إليهم، في حال جود أي نقص أو عجز في المشروع، فجميع هذه المواضيع تحدثت عنها في مقالاتي وكتبي، لذلك ليس لدي حب المنافسة مع أولادي، وسعيدة بطرحهم لهذه المشروعات. - هل سيُطبق مشروع قانون سجن الشاب المتزوج عرفيًا على أرض الواقع؟ أتمنى الشغف الذي رأيته في كثير من الزملاء في إصرارهم على تقديم وتنفيذ المشاريع التي أسمع عنها والتي سيتم مناقشاتها في اللجان، أن ينجحوا في تطبيقها على أرض الواقع، فالكثير يتقدمون بالعديد من المشروعات، ولكن لم تُنفذ، وبالتالي كأنه لم يُقدم شيئًا من قبل.



- ما أولويات لجنة الشؤون الإفريقية خلال دور الانعقاد الرابع؟ اللجنة عقدت أمس اجتماعًا عقب الجلسة العامة للمجلس، لوضع برامج وخطط اللجنة ومناقشاتها. وسنحاول تقديم أمور كثيرة لدول إفريقيا، لأن إفريقيا تحتاج منا الاقتراب وإعادة المودة والمحبة، لأننا جزء منها، حتى وإن صادفنا بعض القضايا التي جعلت هناك حالة من النفور أو التباعد، لذلك أتمنى أن تكون المرحلة الآنية والمقبلة تشهد تقارب يزيل جميع الخلافات التي حدثت بين مصر وبين أهلنا في إفريقيا، وأن تستطيع اللجنه بهذا الدور. - هل أجريتي زيارات لدول إفريقيا من قبل؟ نعم بالفعل؛ أجريت زيارة إلى دول النيجر، ونيجيريا، وجنوب السودان، وساهمت بأعمال كانت موضع اهتمام كبير، منها زيارتي إلى النيجر عندما طلب المفتي الخاص بدولة النيجر عندما طلب عمل مشروع للاهتمام بقضية السكان من منظور الشريعة الإسلامية، وأجريت زيارة أول أسبوع، ووضعت الخطوط العريضة لهذا الأمر، ثم بالعودة إلى القاهرة. واستكملت المادة العلمية بما فعلناه في المركز السكاني بجامعة الأزهر، ثم عُدت مرة أخرى إليهم، وقدمت إليهم المشروع، وجلست 42 دولة إفريقية على المائدة؛ لمناقشة هذا المشروع، ووافقوا عليه. أما في جنوب إفريقيا ينتشر مرض الإيدز بشكل كبير ومخيف، فقاموا بسؤالي في هذا الأمر، هل يجوز منح أموال الزكاة لعلاج مريض الإيدز؟ فأجبتهم بـ"نعم"، لأن مريض الإيدز يحتاج إلى علاج وعطف بغض النظر، من أين جاء هذا المرض.



- ما رأيك في دور لجنة الشؤون الإفريقية خلال رئاسة النائب سيد فليفل؟ رئيس اللجنة السابق النائب سيد فليفل، قدم الكثير من العطاء سواء في أنشطته مع الدول، أو ما قدمه لبعض الدول التي تحتاج خبرات لمصر، لذلك لن ننفصل عن ما قدمة. - وما رأيك في تكريم لجنة الشؤون الإفريقية لرؤساء اللجنة السابقين؟ هذه أخلاق كريمة؛ لذلك نحن في حاجة شديدة لهذا النوع من السلوك الأخلاقي الراقي، لأننا لا ننظر إلى من ترك مقعده كأنه انفصل عن الدنيا، فهذا لا يليق إسلاميًا أو أخلاقيًأ أو بروتوكوليًأ، لذلك يجب أن نعتز بكل ما سبقنا وقدم، وأن نتعلم عمل الجماعة، وأن نشكر ما سبقونا ونبني على ما قدموه، لأن المؤسسات والشعوب لا تبنى إلا بهذا المنهج. أما منهج فصل الأمس عن اليوم، والبدء من الصفر، تُعد سلوكيات سلبية للغاية صارت عليها بعض المؤسسات.

- ما رأيك في تولي النائب طارق رضوان رئاسة لجنة الشؤون الإفريقية؟ أتنبأ نجاحًا كبيرًا للجنة برئاسة النائب طارق رضوان؛ لأن لديه نشاط وذكاء رائع ويعرف كيف يخوض أي معركة، فهو برلماني يمتلك جزء من ميراث والده في الحكمة والذكاء، وقدرًا بمساعدة أعضاء اللجنة أن يقدم الكثير والكثير.



- ما تقييمك للجنة الشؤون الإفريقية ومجلس النواب في دور الانعقاد الماضي؟ 85% للجنة الشؤون الإفريقية، و70% لمجلس النواب.

- ما رأيك في سياسة المعزول محمد مرسي وجماعته الإرهابية؟ المعزول محمد مرسي، كانت كل استراتيجياته جماعة الإخوان المسلمين، ولم يخرج من هذه الدائرة، مما أسرع بهم إلى النهاية، لذلك كنت من رفضو اعتلاءه منصب الرئاسة، وعندما تولت جماعة الإخوان الحكم خسروا كل أرصدتهم للشعب المصري، وأصبح الشعب يحمل في قلبه البغضاء والكراهية لهذه الجماعة. جماعات الإخوان استغلوا اسم الدين للتلاعب بعقول المواطنين، ولم يحيوا الدين كما يليق به، واختصروه في مظلتهم الذين استظلوا بها، مما أدى إلى إلحاد العديد من الشباب.

- ماذا عن قنوات الجماعات الإخوانية الإرهابية؟ قنوات الجماعات الإرهابية تستخدم أساليب خبيثة وهي بث السموم والشائعات للمجتمع لإثارة البلبلة بين الشعب المصري، لذلك لابد على الشعب المصري عدم الإنصات لهذه القنوات المغرضة التي تهدف إلى هدم مصر.

- هل هناك دور للمساجد في توعية المُصلين بهذا الأمر؟ نعم بالطبع؛ ولكن نحتاج من آئمة المساجد أن يدرسوها دراسة جيدة، وأن يكونوا على درايه جيدة بهذا الأمر، وأن يتحلى الإمام بمواصفات تؤهله لهذا العمل.



- كيف نواجه الإرهاب دون سلاح؟ الشعب المصري عليه دور كبير في مواجهه الإرهاب، من خلال الإبلاغ عن أي مظهر غير طبيعي في مبني مهجور أو غيره. ولكن للأسف أشعر بأن أغلب الشعب المصري أصبح شعب إتكالي يريدك أن تفعل له كل شئ دون أن يتحرك. - ما رأيك في زيارات الرئيس السيسي الخارجية؟ لا يوجد شك بما يتحلى به الرئيس السيسي من نشاط إنساني، لأنه رجل مؤهل بشكل جيد، ويعي جيدًا كيف يتعامل مع الدول الخارجية، سواء الدول العربية أو الإفريقية أو الأوروبية، لأن لديه الثقافة والرؤية والبرنامج والمنهج الذي يتعامل مع كافة التوجهات المختلفة من أول أوروبا إلى أسيا إلى الدول العربية والكيان الصهيوني الذي يأذي في الشعب الفلسطيني.

- ما هو دور مصر في القضية الفلسطينية؟ مصر لها دورًا كبيرًا في هذه القضية، ألا وهو لم شمل الدول العربية، فالرئيس عندما يتحدث عن القضية الفلسطينية، وجه يملاْ المرارة، وكل كلمة تخرج من الرئيس يُمكن أن تُكتب في مقالة، نتيجة شعورة بعدم ترابط القوة العربية بمنطقة الشرق الأوسط بالقدر الذي يجب أن يتوفر في هذه المرحلة، وأن عدم الاتحاد مع بعضنا البعض يسهل انتهاكنا، لذلك يجب أن نكون يدًا واحدة في مواجهة العدو، وأن نعتصم معًا.

- هل أصبح لمصر دور ريادي في منطقة الشرق الأوسط؟ بالفعل؛ وظهر ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي إلى الأمم المتحدة، وظهر ذلك أثناء خطابة أمام العالم والتي كان يملاءها العزة والكرامة، والتي أوضحت للعالم بأن مصر دولة قوية تعرف مكانتها العظيمة وثقلعا ودورها في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فهناك فرق كبير بين الخطاب الآن والخطاب من 4 أعوام.



- هل لديكِ خلافًا مع النائب إلهامي عجينة.. وما رأيك في تصريحاته الصحفية بشكل عام.. وعن منع "البوس" بين الرجال؟ لم يكن بيني وبينه أي خلاف، ولا أتذكر متى تحدثت معه وجهًا لوجه. وتصريحاته خالية من الحكمة ، مثل تصريحه بكشف العذرية، لأن ليس كل علم يجب أن نطلقه، ولا يجوز أن يصرح به نائب. وأؤيد تصريح بمنع "البوس" بين الرجال فقط، لعدة أسباب والتي قد تؤدي إلى تناقل العدوى والأمراض بين الأشخاص، وإنها تتنافى مع المظهر الحضاري، وهذه الظاهرة المرضية لم تكن موجودة في دول العالم سوى مصر، لذلك لا أرحب بها سواء للرجال أو النساء، ماذا يحدث إذا سلموا على بعضهم دون "بوس"؟! - ما رأيك في ارتداء النساء للنقاب في عصرنا الحالي؟ النقاب شريعة يهودية ، ويخالف النص القرآني، فالإسلام عندما جاء كان النقاب متجزرًا في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية والقبائل العربية، فالإسلام لم يفرض النقاب، بل فرض غض البصر. إن الله عز وجل قال في كتابة في سورة النور في الآيه،30 و31، "قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ، فالإسلام لو كان أراد استمرار النقاب، لذُكرت الآيه في النص القرآني، بقول: وليضربن بخمرهن على وجوههن وليس جيوبهن، لأن وجه المرأة ليس عورة. ويجب حظر النقاب في الشوارع العامة، لأنه لا يوجد نص إسلامي لارتداءه وقد يؤدي إلى جرائم أمنية، ومنعه في الجامعات، لأن الجامعة مكان مقدس للعلم ولا يحتاج لهذه الظاهرة البعيدة عن الشريعة الإسلامية.

