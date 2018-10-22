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آمنة نصير: مرض "البوس" بين الرجال يتنافى مع المظهر الحضاري

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 05:09 م
آمنة نصير: مرض البوس بين الرجال يتنافى مع المظهر الحضاري
آمنة نصير
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عبداللطيف هيبة
 
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، وعضوة مجلس النواب، إن ظاهرة انتشار مرض "البوس" بين الرجال يتنافى تمامًا مع المظهر الحضاري، مؤكدة أن هذه الظاهرة لم تكن معروفة من قبل، وانتشرت في الآونة الأخيرة.

وأكدت، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أن هذه الظاهرة لا تليق بعاداتنا وتقاليدنا، وأنها ليست موجودة عند باقي دول العالم سوى مصر، قائلة: "إيه اللي هيحصل لو سلموا على بعض بالأيد من غير البوس الذي قد ينقل العدوى بين الأشخاص، لذلك لا أرحب بها للرجل أو للمرأة".


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