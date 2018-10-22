أعلنت وزارة الخارجية العراقية افتتاح "مندوبية دائمة" للعراق فى مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب -في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" اليوم الاثنين- إنه "سعيًا إلى تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة التعاون الإسلامي، قررت وزارة الخارجية افتتاح مندوبية دائمة للعراق فى دولة مقر المنظمة بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف أن المندوبية العراقية ستضطلع بمهمة تسهيل العمل والتنسيق مع المنظمة وأجهزتها الفرعية المتخصصة والمنتمية، إذ ستسهم هذه الخطوة في تفعيل الدور الريادي للعراق في الأنشطة المختلفة للمنظمة.