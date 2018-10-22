الإسماعيلي ينهي إجراء التعاقد على أكاديمية النادي في الأقصر

أتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجراءات التعاقد على إقامة أكاديمية للنادى فى محافظة الأقصر بمركز شباب الطود على أن يتولى إدارتها محسن محمد عطيطو.





شهد التوقيع المهندس خالد فرو نائب رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمستشار محمد الكلية أمين الصندوق ،عضو مجلس الإدارة ونهاد حجاج المستشار القانونى للنادى ومحمد خشبة مدير قطاع البراعم والأكاديميات.





تستهدف الأكاديمية اكتشاف العناصر المميزة داخل المحافظة ، وذلك ضمن سياسة مجلس الإدارة فى البحث والتنقيب عن العناصر المميزة فى كافة محافظات مصر ، لضمها لقطاع الناشئين قبل الاعتماد على جهودها بالفريق الأول فى المستقبل القريب.