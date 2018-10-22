فيلم Halloween يتصدر شباك التذاكر بهذه الإيرادات

تصدر فيلم الرعب والخيال العلمى Halloween، شباك التذاكر فى الأسبوع الأول من طرحه فى السينمات برصيد إيرادات وصل لـ77.5 مليون دولار، ليحتل المركز الأول فى البوكس أوفيس.





فيلم Hallowen من بطولة جودى جرير، وجيمى لى كورتيس، وفرجينيا جاردنر، ونيك كاسل، وويل باتون، وتوبى هاس، ومايلز روبنز، وهالوك بيلجينر، وجيفرسون هول، واندى ماتاكاك، ومن إخراج ديفيد جوردن جرين، ومن تأليف جون كاربنتر، وجيف فرايدلى، وديبرا هيل، ودانى ماكبرايد.





الفيلم تدور قصته حيث تأتى لورى سترود إلى مواجهتها الأخيرة مع مايكل مايرز، الشخصية المقنّعة التى تلاحقها منذ أن نجت فى ليلة عيد الهالوين قبل أربعة عقود.