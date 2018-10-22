موسكو: نخطط لإرسال 60 مدربًا إضافيًا لجمهورية أفريقيا الوسطى

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تنوي الاستمرار في مساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى في تشكيل قواتها المسلحة، مشيرة إلى أنها سترسل 60 مدربا روسيا إضافيا إلى هناك.

وقالت في بيان: "بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تأسست وفقا للقرار 2127 المعني بجمهورية أفريقيا الوسطى تم توريد شحنة أسلحة نارية وذخائر من ممتلكات وزارة الدفاع الروسية نهاية يناير ومطلع فبراير العام الجاري، كما راسل 175 مدربا روسيا لتدريب القوات المسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى… وبعلم لجنة مجلس الأمن الدولي من المقرر إرسال 60 مدربا روسيا إضافيا وشحنة ثانية من منتجات ذات استخدام عسكري".

وأضافت " نحن نعلم أن المساعدات الروسية لجمهورية أفريقيا الوسطى تجتذب اهتماما في الخارج. ومن الواضح أن بعض البلدان تعاني من "غيرة" معينة فيما يتعلق بمشاركة روسيا في التسوية وسط أفريقيا. وهذا الموقف غير بناء".

وأشارت إلى أنه "نأمل في تقييم عقلاني من قبل الشركاء للوضع العسكري السياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى ورفض الذرائع المفتعلة لإبطاء تعزيز القوات الأمنية الوطنية في البلاد. وفي هذا الصدد ، نعبر عن أملنا في أن تعيد الولايات المتحدة النظر في نهجها الذي يعيق الطلب الروسي للجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة رقم 2127 فيما يتعلق بتسليم الدفعة الثانية من المنتجات العسكرية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى".