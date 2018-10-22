عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة تعرض القاهرة الكبرى لأمطار وسيول شديدة

نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض القاهرة الكبرى لأمطار وسيول شديدة خلال الأيام القادمة.





وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية, والذي أكد أن تلك الأنباء غير صحيحة، نافياً حدوث أي سيول أو أمطار شديدة على مناطق القاهرة الكبرى خلال الأيام القادمة، موضحاً أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مختلف المحافظات كما هو معتاد في هذا الوقت من العام، و لن تصل لحد السيول على محافظات القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أنه ليس صحيحًا على الإطلاق ما تردد حول تعرض محافظات القاهرة الكبرى لسيول وأعاصير وأمطار شديدة خلال الأيام القادمة.





وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من اليوم 22 أكتوبر وحتى 26 أكتوبر2018، حيث أنه من المنتظر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، مضيفاً أنه من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ورعدية أحيانًا على هذه المناطق، قد تصل لحد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد إلى مناطق من جنوب البلاد.





وفي سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة أن كافة المحافظات المعنية تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة احتمالية سقوط أمطار غزيرة والمتمثلة في التأكد من عدم وجود مخلفات في مخرات السيول تعيق تدفق المياه أثناء السيول، وأن هناك حالة استعداد تام من كافة الأجهزة المعنية في حال تعرض البلاد لأي سيول أو أمطار موسمية تنفيذاً لخطط معدة مسبقاً.





وفي النهاية يهيب رئيس الهيئة، بالمواطنين خاصة كبار السن والأطفال توخي الحذر من سوء الأحوال الجوية خاصة في المحافظات المعنية بتوقعات سيول, وأيضاً قائدي السيارات بالحذر أثناء القيادة في حالة سقوط الأمطار حرصاً على سلامتهم، بالإضافة إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها سواء على المواقع الإلكترونية أو على صفحات التواصل الاجتماعي, وأنه في حالة احتمال حدوث أي سيول سيتم تحذير المواطنين وعمل الاستعدادات اللازمة قبلها، وفي حالة الاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار ال24 ساعة يمكن الاتصال على التليفون الخاص بالهيئة (24646721)