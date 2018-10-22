خبراء يبتكرون طريقة جديدة للإقلاع عن التدخين

ابتكر خبراء مركز سكريبس "دواء" يساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين، عن طريق إنزيم يفكك النيكوتين ويقلل رغبة الإنسان في التدخين.





ويفيد موقع Science Advances بأن الخبراء استخدموا طريقة التخلص من الإدمان على النيكوتين بمنعه من الوصول إلى الدماغ، وتعد هذه الطريقة إحدى الطرق الواعدة لعلاج الإدمان على التدخين.





وتمكن العلماء من ابتكار إنزيم NicA2-J1، وهو نسخة من إنزيم طبيعي مرتبط بنشاط بكتيريا Pseudomonas putida، حيث اتضح أن هذا الإنزيم يقلل الإدمان على النيكوتين من دون أن يسبب ألما نفسيا وبأقل الآثار الجانبية.





ووفقا للعلماء، فقد أصبح واضحا بعد الاختبارات الأولية، أن NicA2-J1 يحلل النيكوتين داخل الجسم بصورة كاملة تقريبا، ولا يبقي منه سوى ما يكفي للوقاية من متلازمة الامتناع.





ويقول أوليفيه جورج، الأستاذ المساعد في معهد سكريبس: "هذه خاصية فريدة لإنزيم NicA2-J1، فهو يحلل كمية النيكوتين اللازمة لتخفيض الرغبة في التدخين ويترك الكمية اللازمة لعدم الشعور بهذه الرغبة".



