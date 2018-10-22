اقتصادية قناة السويس توقع اتفاق تسوية مع "انترناشونال" لصناعة الأدوية

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاق تسوية ودية بـ4 ملايين جنيه مع شركة انترناشونال دراج اجينسي لصناعة الأدوية بشرق بورسعيد.





وقال رئيس المنطقة الفريق مهاب مميش، إن مبدأ التسوية الودية معمول به في المنطقة منذ نشأتها؛ بهدف خلق مناخ جيد للاستثمار بما يحقق مصلحة الدولة ويحفظ حقوقها ويجعل عجلة الإنتاج تبدأ في الدوران.





وأضاف أن ذلك يصدر رسالة للمستثمر المحلي والأجنبي مفادها بأن المنطقة هدفها الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم المستثمر للوفاء بالتزاماته تجاه الدولة وتجاه الاقتصاد القومي.





وأوضح مميش، أن المنطقة ترحب بالمستثمر الجاد صاحب الرؤية الواضحة في إقامة مشروعه الهادف لتحقيق قيمة مضافة من وراء استثماره والذي يخدم المجتمع المصري ويلبي احتياجاته.





ونوه بأن المنطقة ملتزمة بقرارات المجموعة الوزارية للجنة فض المنازعات فيما قررته لقواعد التسوية مع المطورين الصناعيين.





وبدوره، أشار رئيس مجلس إدارة انترناشونال دراج اجينسي، إلى أن الشركة تعمل في مجال حيوي واستراتيجي باستثمارات قدرها 500 مليون جنيه، وتوفر ألف فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة غير مباشرة.





وأكد حسين حسان، أنه يجرى إجراء توسعات في المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة بداخله بهدف التصدير.





من ناحيته، لفت نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، إلى أن المنطقة قامت بالتسوية مع المصنع في شرق بورسعيد لمساحة 20 ألف متر مربع المقام عليها مصنع الأدوية.





وأضاف عبدالقادر درويش أن مصنع الأدوية يوفر نسبة كبيرة احتياجات السوق المحلية في ظل عجز المعروض حالياً وسعي الدولة المستمر نحو محاولة زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الاستيراد للأدوية لتوفير العملة الصعبة وضخها نحو التنمية والتطوير والاستثمار.



