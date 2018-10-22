التفاصيل الكاملة.. "السيسي" يتسلم رسالة من الرئيس اللبناني ميشال عون

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير لبنان بالقاهرة.









وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير خارجية لبنان سلّم الرئيس رسالة من الرئيس اللبناني ميشال عون، تضمنت دعوة للسيد الرئيس للمشاركة في القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها ببيروت في يناير المقبل.





كما تضمنت الرسالة تأكيد حرص الرئيس اللبناني على تعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر ولبنان في جميع المجالات، وتطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف التحديات التي تواجه الوطن العربي في المرحلة الراهنة.





كما أوضح وزير خارجية لبنان أن التطورات على الساحة السياسية اللبنانية تسير بشكل إيجابي نحو تأليف حكومة تتمتع بمعايير العدالة والتمثيل الصحيح وبحيث تكون حكومة وحدة وطنية تضم الجميع ولا تستثنى أحداً.





وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بوزير خارجية لبنان، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس/ ميشال عون، مرحباً بالدعوة الموجهة لسيادته لحضور القمة العربية الاقتصادية ببيروت، ومؤكداً خصوصية العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.





كما رحب الرئيس بجهود تشكيل الحكومة في لبنان، متمنياً تتويج هذه الجهود بالنجاح في أقرب فرصة ليتسنى تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية واستقرار لبنان، ومؤكداً سيادته في هذا الصدد مواصلة مصر تقديم دعمها الكامل للشعب اللبناني الشقيق ولجهود الحفاظ على التعايش والتكامل بين مختلف مكوناته.









وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل الارتقاء بالعلاقات المصرية اللبنانية خلال الفترة المقبلة، خاصة على صعيد التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، فضلًا عن التباحث حول بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.