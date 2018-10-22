غدا.. افتتاح الدورة الثانية لملتقي رؤية لسينما الشباب

يفتتح المركز القومي للسينما غدًا الثلاثاء الموافق ٢٣ أكتوبر ملتفي رؤية لسينما الشباب الذى ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بمركز الهناجر بدار الاوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء





ومن المقرر أن تقام فعاليات الملتقي علي مدار ثلاثة أيام ٢٣/ ٢٤/ ٢٥ أكتوبر الحالى بعرض ما يقرب من ٣٠ فيلم ما بين روائى وتسجيلي.





يذكر أن لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الثانية لملتقي رؤية تشكلت لكل من الناقد "مجدي الطيب" والناقد "عصام زكريا" والناقد " خالد محمود" الناقد "محمد عاطف" والناقد "رامي عبد الرازق" وعن جوائز الملتقي سوف يقوم المركز بدعم إنتاج أفلام للمخرجين الفائزين.