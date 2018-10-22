ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

غدا.. افتتاح الدورة الثانية لملتقي رؤية لسينما الشباب

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:24 م
غدا.. افتتاح الدورة الثانية لملتقي رؤية لسينما الشباب
طباعة
شيماء عطية
 
يفتتح المركز القومي للسينما غدًا الثلاثاء الموافق ٢٣ أكتوبر ملتفي رؤية لسينما الشباب الذى ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بمركز الهناجر بدار الاوبرا المصرية في تمام الخامسة مساء

ومن المقرر أن تقام فعاليات الملتقي علي مدار ثلاثة أيام ٢٣/ ٢٤/ ٢٥ أكتوبر الحالى بعرض ما يقرب من ٣٠ فيلم ما بين روائى وتسجيلي.

يذكر أن لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الثانية لملتقي رؤية تشكلت لكل من الناقد "مجدي الطيب" والناقد "عصام زكريا" والناقد " خالد محمود" الناقد "محمد عاطف" والناقد "رامي عبد الرازق" وعن جوائز الملتقي سوف يقوم المركز بدعم إنتاج أفلام للمخرجين الفائزين.
غدا.. افتتاح الدورة الثانية لملتقي رؤية لسينما الشباب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 4:05:37 PM