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الجنيه الاسترليني يسجل أدنى مستوياته خلال أسبوعين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:25 م
الجنيه الاسترليني يسجل أدنى مستوياته خلال أسبوعين
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تراجع الجنيه الإسترليني دون 1.30 دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، مسجلاً أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع إبقاء المستثمرين على التحركات الحذرة بسبب المخاطر المتعلقة بـ"البريكست".

وتتراوح قيمة عملة بريطانيا بين مستوى 1.29 إلى 1.32 دولار خلال شهر أكتوبر الجاري مع ترقب المستثمرين عن كثب العناوين المتعلقة بالبريكست ومدى قوة حكومة "تريزا ماي".

وكانت تقارير إعلامية أفادت بالأسبوع الماضي أن "ماي" تفكر في تمديد الفترة الانتقالية لمغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي حتى مايو بدلاً من مارس المقبل في محاولة لتخطي مأزق المحادثات الحالي حول تنفيذ البريكست باتفاق أو بدون صفقة.

وكان بنك إنجلترا توقع أن يشهد الجنيه الإسترليني تراجعاً حاداً حال تنفيذ البريكست الصعب.

وبحلول الساعة 12:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة بريطانيا مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.7% ليسجل الجنيه الإسترليني 1.2983 دولار.

ولم يتراجع الجنيه الإسترليني دون مستوى 1.30 دولار منذ تعاملات 4 أكتوبر الماضي.

كما هبط الجنيه الإسترليني أمام اليورو في تعاملات اليوم بنسبة تزيد على 0.4% لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8852 إسترليني.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى الآن تراجعت عملة بريطانيا بنحو 3.41% مقابل الدولار في حين حقق الإسترليني مكاسب أمام اليورو بنسبة 0.60% بالفترة نفسها.
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