سامح حسين "أصلع" في أحدث ظهور له وهكذا أقحم حسن حسني

شارك الفنان الكوميدى سامح حسين، متابعيه بصورة جديدة له، ظهر من خلالها مرتديا باروكة، أظهرته وكأنه أصلع الرأس.

ولم يوضح سامح حسين، إذا ما كانت إطلالته بهذه الصورة، استعدادا لشخصية جديدة، يؤديها فى عمل فنى قادم، أم من باب ممازحة جمهوره.

وعلق سامح حسين، على إطلالته بهذه الطريقة، مداعبا متابعيه بقوله: "حسن حسنى ستايل"، فيما عبر أحد متابعيه عن أنه شعر للوهلة الأولى أنه يشبه الفنان سليمان عيد، بهذه الصورة.





يذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان سامح حسين، هو مسلسل "سرايا حمدين"، ويتشارك من خلاله البطولة مع نيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكى، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبوسريع، وعلاء مرسى، وجيهان خليل، وياسر الطوبجى، وأحمد التهامى، وندى عادل، وكارولين عزمى، وإبرام سمير، وحامد الشراب، ومحمود فتحى، وهالة السعيد، ونور مغربى، ومنار العطار، وسلمى مسعود، ومحمود فتحى، وعلى عبد المنعم، وخالد صفوت، وفادى يسرى، ومحمد يونس.