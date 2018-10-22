اللون الأخضر يسيطر على البورصة بأرباح 2.3 مليار جنيه بالختام





صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الأثنين ،مدعومة بمشتريات الأجانب والعرب وذلك بعد تماسك واضح لمعظم القيادات قبيل نهاية تداولات أمس مع تأجبل الطرح الخاص بالشرقية للدخان ليرتفع السهم عاكساً ايجابية القرار علي السوق ككل





وربح رأس المال السوقى نحو 2.3 مليار جنيه عند مستوى 765,7 مليار مقابل مستوي 763.4 مليار جنيه خلال الجلسة الماضية.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.90% ليصل عند مستوى 13642.82 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.21% محققًا مستوى 693.12 تلاه صاعداً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.22% محققا مستوى 1744.42 نقطة.





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 799,4 مليون جنيه، من خلال تداول 197 مليون سهم، بتنفيذ 22.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 172 شركة مقيدة، ارتفع منها 74 سهمًا، وتراجعت أسعار 53سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 45 سهمًا أخرين.





أما عن تعاملات المستثمرين ،فقد سجلت صافي مبيعات المصريين اليوم نحو 20,65 مليون جنيه جنيه، بنسبة استحواذ 69.6% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو عمليات الشراء ، مسجلًا 9,85 مليون جنيه، و 10.7 الف جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 4.3%، 26% من التداولات.







