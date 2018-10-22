سيناريو 88 يهدد الأهلي أمام وفاق سطيف
يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على وفاق سطيف الجزائري الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ونجح المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بالفوز بثنائية نظيفة، الا أن هناك عقدة تطارد نادي القرن الأفريقي في مباراة الإياب أمام بطل الجزائر.
سيناريو 1988:
التقى الفريقين من قبل في نفس الدور في نسخة 1988، وخسر الأهلي على ملعب وفاق سطيف بثنائية نظيفة، وهي نفس النتيجة التي نجح الأهلي في الفوز بها إيابا على استاد القاهرة ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح، والتي ابتسمت لصالح وفاق سطيف وقتها ليصعد للمباراة النهائية ويتوج باللقب.
ركلات الترجيح تبتسم دائما للبطل الجزائري:
نفس السيناريو تقريبا سيتكرر في حالة نجاح وفاق سطيف في تكرار فوزه عام 1988 وبالتالي سيتم اللجوء لركلات الترجيح والتي باتت تمثل عقدة للأهلي أمام الفريق الجزائري، لاسيما وأن الأهلي خسر أيضا على نفس الملعب في كأس السوبر الأفريقي نسخة 2015 بركلات الترجيح في مفارقة غريبة للغاية أن يلتقي الفريقين ويتم ترجيح كفة وفاق سطيف بطريقة واحدة.
ذكرى سيئة لـ"كارتيرون" في سطيف:
ومن المفارقات الغريبة أن الفرنسي باتريس كارتيرون التقى من قبل أمام وفاق سطيف عندما كان مدربا لمازيمبي الكونغولي في نفس الدور وخسر أيضا وودع البطولة من نفس الدور، فهل ينجح الأهلي في كسر عقدة عمرها 30 عاما؟ أم أن وفاق سطيف سيرسخ العقدة بفوز جديد على العملاق القاهري.