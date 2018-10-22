سيناريو 88 يهدد الأهلي أمام وفاق سطيف

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على وفاق سطيف الجزائري الثلاثاء المقبل، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ونجح المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بالفوز بثنائية نظيفة، الا أن هناك عقدة تطارد نادي القرن الأفريقي في مباراة الإياب أمام بطل الجزائر.





سيناريو 1988:





التقى الفريقين من قبل في نفس الدور في نسخة 1988، وخسر الأهلي على ملعب وفاق سطيف بثنائية نظيفة، وهي نفس النتيجة التي نجح الأهلي في الفوز بها إيابا على استاد القاهرة ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح، والتي ابتسمت لصالح وفاق سطيف وقتها ليصعد للمباراة النهائية ويتوج باللقب.





ركلات الترجيح تبتسم دائما للبطل الجزائري:



