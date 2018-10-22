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مكلارين تعمل على إنتاج سيارة خارقة جديدة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:16 م
مكلارين تعمل على إنتاج سيارة خارقة جديدة
أرشيفية
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على الرغم من أن فريق العمل لدى مكلارين مشغول في الوقت الحالي بالعمل على الخارقة Speedtail إلا أن هذا الأمر لم يمنعهم من العمل على سيارة خارقة جديدة.

المشروع الجديد هي سيارة خارقة يمرز إليها داخل الشركة بـ BC-03 ولن ينتج منها سوى 5 نسخ. هذه السيارة هي النسخة الإنتاجية من Vision GT الإختبارية التي ظهرت كسيارة في لعبة البلايستيشن Gran Turismo العام الماضي.

طبقًا للعبة Gran Turismo فإن Vision GT تمتلك محرك V8 سعة 4.0 لتر ثنائي التيربو بالإضافة إلى محرك كهربائي وتعمل بنظام الدفع الأمامي بقوة إجمالية تبلغ 1,150 حصان، وإن تحققت هذه الأرقام في النسخة الإنتاجية هذا يجعلها أقوى وأسرع سيارة في تاريخ الشركات البريطانية.
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