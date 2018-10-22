مكلارين تعمل على إنتاج سيارة خارقة جديدة

على الرغم من أن فريق العمل لدى مكلارين مشغول في الوقت الحالي بالعمل على الخارقة Speedtail إلا أن هذا الأمر لم يمنعهم من العمل على سيارة خارقة جديدة.





المشروع الجديد هي سيارة خارقة يمرز إليها داخل الشركة بـ BC-03 ولن ينتج منها سوى 5 نسخ. هذه السيارة هي النسخة الإنتاجية من Vision GT الإختبارية التي ظهرت كسيارة في لعبة البلايستيشن Gran Turismo العام الماضي.



