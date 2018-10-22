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الاتحاد العربي يحدد موعد الاجتماع الفني للقاء الزمالك والاتحاد السكندري

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:21 م
الاتحاد العربي يحدد موعد الاجتماع الفني للقاء الزمالك والاتحاد السكندري
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أحمد الهواري
 
استقر الاتحاد العربي لكرة القدم على عقد المؤتمر الفني الخاص بمباراة الاتحاد السكندري والزمالك في ذهاب دور الـ١٦ من البطولة العربية في الخامسة مساء الجمعة القادم بحضور مندوبي الناديين.

ويقوم المؤتمر الفني في حضور ممثلي ناديي الاتحاد السكندري والزمالك و وجود وليد السنوسي المنسق العام للمباراة وكذلك المندوب الأمني.

ويعقد المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة بملعب برج العرب، و يقام مؤتمر حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري في السابعة مساء فيما يقام المؤتمر الصحفي الخاص بجروس المدير الفني للزمالك في السابعة والنصف.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الثامنة مساء السبت ٢٧ أكتوبر الجاري على أن تقام مباراة العودة ٣٠ نوفمبر القادم

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