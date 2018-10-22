صدي - السعودية | "الجبير": واقعة خاشقجي خطأ جسيماً.. وولي العهد لم يكن على علم بما حدث



وأوضح الجبير للأسف الشديد، تم ارتكاب خطأ جسيم، مضيفا أؤكد لذويه أن كل المسؤولين ستجري محاسبتهم على هذا العمل، لان الأشخاص الذين فعلوا ذلك قد تجاوزوا صلاحياتهم.



وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن تضارب التقارير بشأن خروج خاشقجي من القنصلية العامة للمملكة في إسطنبول، دفع السلطات السعودية لفتح التحقيق في الحادث، مشددًا على أن ولي العهد، لم يكن على علم بما حدث للصحفي ولهذا السبب نفى كل التقارير حول دور بلاده في القضية.





وأضاف لم يكن أحد من هؤلاء الذين تورطوا بمقتل خاشقجي على "صلة وثيقة" بمحمد بن سلمان.



وأوضح كانت هناك صور تظهر بعض عناصر جهاز الأمن، الذين عملوا من حين إلى آخر في حرسه الشخصي، لكن ذلك شيء عادي لأنهم دائما يقومون بحراسة المسؤولين على أساس متغير.



وأكد الجبير، أن السعودية ستواصل تقديم المعطيات عن مقتل خاشقجي بمجرد توفرها، مضيفا نريد كشف المعلومات بأقصى دقة ممكنة وليس المزاعم والشائعات والأقاويل، وهذا الأمر يتطلب وقتا ويجب توخي الحذر.





تقدم صحيفة صدي كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.أكد عادل الجبير، وزير الخارجية، أن واقعة جمال خاشقجي كانت خطأ جسيمًا وستتم محاسبة جميع المتورطين فيها، مشيرا إلي أن الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على علم بما حصل لخاشقجي.