أكثر سطوعًا.. أبرز 10 معلومات عن القمر الصيني الجديد لإنارة الأرض

تعتزم الصين، إطلاق قمر مزيف في الفضاء بهدف إضفاء السطوع على السماء في الليل، بإقليم صيني، بحلول عام 2020 بحيث يتمكن ضوؤه المزيف من إلقاء النور على الظلال في العتمة.

وربما تتعدى الخطة إلى أكثر من قمر مضيء فوق سماء مدينة تشنغدو، في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية.

ويرصد"الفجر"، أبرز 10 معلومات عن القمر الصناعى الجديد لإنارة الأرض، من خلال السطور القليلة القادمة

1- القمر الصناعي الجديد، سيضىء ما يصل إلى 80 كم من الأرض تحته، وكما هو معروف، قادر على استبدال إضاءة الشوارع، وسيكون الضوء، الذى ينتجه القمر الصناعي أكثر سطوعًا بثمانية أضعاف من القمر الحقيقي.

2- أطلق عليه اسم "القمر المضيء"، وهو لا يعني بأي حال من الأحوال أن يقوم مقام قمر الأرض المعروف.

3- سيعمل على تكميل ضوء القمر الحقيقي، بحيث يمكن أن يحل محل إضاءة الشوارع بل الاستغناء عنها في المستقبل.

4- يأتي هذا المشروع، في إطار خطة صينية للاستفادة من الأقمار الصناعية في الإنارة الليلية لتقليل استخدام مصابيح الشوارع المكلفة، كذلك تقليل تكلفة الكهرباء.

5- كان مشروع القمر المزيف من أحلام وطموحات "وو تشون فنغ"، رئيس مجلس إدارة شركة تشينغدو لعلوم الفضاء والتكنولوجيا المتخصصة في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا الإلكترونيات الدقيقة، وهو المقاول الرئيسي لبرنامج الفضاء الصيني.

6- سوف يقوم بإنتاج الضوء، بفضل طلاء عاكس يمكن أن "يحول أشعة الشمس" إلى الأرض بنفس الطريقة التي يعمل بها القمر الحقيقي التابع للأرض.

7- حاول العلماء الروس من قبل تجريب ما عرف باسم مشروع "زناميا" في التسعينات من القرن العشرين، الذي يقوم على الفكرة نفسها في عكس ضوء الشمس بهدف الإنارة في الليل، ولكنه الآن الكرة أمام ملعب الصينيين لإثبات إن كان هذا المشروع سوف يعمل أم لا.

8- يمكن التحكم فى كمية الضوء الخارجة من القمر ويمكن ضبطه لإضاءة ما بين 10 و 80 كيلومترًا.

9- سيركز القمر على مدينة تشنغدو، وهى واحدة من أكبر ثلاث مدن من حيث عدد السكان في غرب الصين، ويعيش فيها ما يقرب من 14.5 مليون شخص يعيشون فى المنطقة.

10- تم تطوير هذا المشروع من قبل معهد بحوث نظام تشنغدو لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الدقيقة والذي يتوقع إطلاق القمر الصناعي في عام 2020.