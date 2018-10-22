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مقتل 11 شخصا واختطاف آخرين على يد متمردين بالكونغو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:07 م
مقتل 11 شخصا واختطاف آخرين على يد متمردين بالكونغو
الكونغو- أرشيفية
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ترجمة- فاطمة زكريا
 
قُتل أكثر من 11 شخصا واُختطف 15 آخرون، من بينهم 10 أطفال على يد متمردين بالكونغو.

وصرحت قوات الأمن بمدينة "بيني" مساء أمس أن الشرطة عثرت على 11 جثة من المدنيين بشمال المدينة وأن الأطفال المخطوفين تتراوح أعمارهم بين 5 -10 سنوات. 

وقال المتحدث باسم الجيش في المنطقة "ماك هازوكي" إن الهجوم شنته مجموعة من المتمردين الأوغنديين  الذين استهدفوا المدينة، مشيرا إلى أن هناك جنود من بين الضحايا لكنه لم يذكر عددا محددا.

وذكر المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالكونغو أن الهجوم شنته جماعة متمردة بالقرب من مدينة بيني. ونتيجة لهذه المجزرة، تظاهر العديد من المواطنين في شوارع المدينة احتجاجا على هذا العمل الإرهابي.

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