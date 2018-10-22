النيابة تحقق في واقعة انتحار شاب داخل شقته بالنزهة

تباشر نيابة النزهة، التحقيق فى واقعة انتحار شاب داخل شقته بالنزهة.





وأمر معتز زكريا، وكيل أول النيابة، بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.





وتعود الواقعة بتلقي قسم شرطة النزهة، لبلاغ من أسرة شاب أفادت باكتشافها وفاته منتحراً بشنق نفسه، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتوفى كان يعاني من حالة نفسية سيئة دفعته للتخلص من نفسه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.