أكاديمية الفنون تعيد نجوم التسعينيات للاحتفال بانتصارات أكتوبر في مسرح سيد درويش

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الاحتفالية الفنية الضخمة التي تنظمها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والتي تقام تحت عنوان "أكتوبر .. ملحمة شعب" وتحييها فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مدحت عبد السميع فى الثامنة مساء الأحد 28 أكتوبر بمسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون "قاعة سيد درويش" بالهرم.

أكد زكى أن الاحتفال بالانتصار العظيم يقام بإشراف فني للدكتور أشرف هيكل عميد المعهد العالي للموسيقى العربية ويعيد مجموعة من ابناء الأكاديمية إلى احضانها ليسترجعوا مع الجمهور ذكريات الحان حماسية كانت من أسباب شهرتهم، وأبدى سعادته بالاستجابة السريعة لنجوم التسعينات وتلبيتهم دعوة المشاركة وهم أعضاء فرقة الأصدقاء منى عبد الغنى ، حنان ، علاء عبد الخالق ويتغنون بـ الحدود للموسيقار الراحل عمار الشريعى ومن ابداعاته تشدو أيضاً هدى عمار بـ حبيبتى من ضفايرها ، كما يقدم يحيى عراقى أغنية ع الدوار لـ أحمد صدقى إلى جانب نخبة من الأعمال الوطنية التراثية والمعاصرة لكبار الملحنين منها موسيقى رأفت الهجان ، قصيدة مصر – على بلد المحبوب لـ رياض السنباطى ، عاش اللي قال – بسم الله – يا حبيبتى يا مصر لـ بليغ حمدى ، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد ، بالسلام – يا صوت بلدنا لـ محمد الموجي ، حبيت بلدى لـ سيد قاسم والوطن الأكبر لـ محمد عبد الوهاب ..أداء محمود سرور ، هدير يوسف ، عمرو ناجى ، أميرة ضاحى ، أحمد سعد ، هدى أحمد والطفلة حور تامر.



