إنتر ميلان في ورطة قبل مواجهة برشلونة

أصبح سباليتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي في ورطة كبيرة، قبل مواجهة نادي برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض رباعي الفريق "نايجولان وبيرزيتش وبيروزوفيتش وبوليتانو بإصابات متعددة في مباراة الأمس أمام ميلان، في إطار منافسات الكالتشيو الإيطالي.

يذكر أن سباليتي قال في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء إن من الصعب لحاق الرباعي لقاء برشلونة بعد يومين فقط.