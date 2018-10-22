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العبادي يطالب بمواصلة التخلص من السلاح المنتشر بالعراق

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:10 م
العبادي يطالب بمواصلة التخلص من السلاح المنتشر بالعراق
حيدر العبادى
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وكالات
 

دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادى ،اليوم الاثنين، إلى ضرورة الحذر من الإرهاب وخلاياه، مطالبا بمواصلة التخلص من السلاح المنتشر بالدولة .

 

وقال العبادي خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز - إن "رجال الشرطة يواصلون التخلص من السلاح المنتشر ومخازن السلاح فضلا عن قيامهم بسحب أي سلاح خارج الدولة ومواجهة الفساد دون خوف".

 

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد ، في وقت سابق، وجود جماعات استغلت الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابى لتخزين السلاح من أجل تهديد الدولة.

 

وفي سياق آخر ،أفاد مصدر أمني عراقى، بتفكيك عبوة ناسفة ، اليوم ،قرب سوق شعبى فى مدينة الصدر، شرقى بغداد .

 

وقال المصدر ، وفقا لقناة الإخبارية العراقية إن قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك العبوة الناسفة و لم تسفر العملية عن أية إصابات بشرية.

 

المزيد عن: مواصلة التخلص حيدر العبادى العراق السلاح المنتشر
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