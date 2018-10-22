العبادي يطالب بمواصلة التخلص من السلاح المنتشر بالعراق

دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادى ،اليوم الاثنين، إلى ضرورة الحذر من الإرهاب وخلاياه، مطالبا بمواصلة التخلص من السلاح المنتشر بالدولة .

وقال العبادي خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز - إن "رجال الشرطة يواصلون التخلص من السلاح المنتشر ومخازن السلاح فضلا عن قيامهم بسحب أي سلاح خارج الدولة ومواجهة الفساد دون خوف".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد ، في وقت سابق، وجود جماعات استغلت الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابى لتخزين السلاح من أجل تهديد الدولة.

وفي سياق آخر ،أفاد مصدر أمني عراقى، بتفكيك عبوة ناسفة ، اليوم ،قرب سوق شعبى فى مدينة الصدر، شرقى بغداد .

وقال المصدر ، وفقا لقناة الإخبارية العراقية إن قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك العبوة الناسفة و لم تسفر العملية عن أية إصابات بشرية.