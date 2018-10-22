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رزاق سيسيه مطلوب في أوروبا

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:07 م
رزاق سيسيه مطلوب في أوروبا
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هاني عصام
 
تلقى الإيفواري رزاق سيسيه لاعب فريق الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري، مكالمة من وكيل لاعبين إسباني في الأيام الماضية لابلاغه برغبته في تسويقه بأوروبا بعد مشاهدة مباريات له عن طريق وسطاء.

وتلقى اللاعب عروض أخرى من النجم الساحلي والترجي في تونس واللذان يرغبا أيضا في الظفر بخدمات اللاعب.

وتنتهي إعارة سيسيه للاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري ليعود بعدها اللاعب لصفوف الزمالك

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