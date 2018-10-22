صدي - السعودية | "الحياة الفطرية": ضبط شباك وأجهزة محاكاة أصوات الطيور بمكة المكرمة





تقدم صحيفة صدي كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونيةضبطت فرق قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، شباك وأجهزة محاكاة أصوات الطيو المحظورة بمنطقة مكة المكرمة.وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر”، أنه تم تحرير محاضر وسُلمت للشرطة؛ لاستكمال الإجراءات.