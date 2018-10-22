صدي - السعودية | "الحياة الفطرية": ضبط شباك وأجهزة محاكاة أصوات الطيور بمكة المكرمة
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 02:04 مالفجر السعودي
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ضبطت فرق قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، شباك وأجهزة محاكاة أصوات الطيو المحظورة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر”، أنه تم تحرير محاضر وسُلمت للشرطة؛ لاستكمال الإجراءات.
ضبطت فرق قوة حماية المناطق المحمية التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، شباك وأجهزة محاكاة أصوات الطيو المحظورة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر”، أنه تم تحرير محاضر وسُلمت للشرطة؛ لاستكمال الإجراءات.
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