حسام عاشور: قادرون على تخطي مباراة سطيف والصعود للنهائي الإفريقي

قال حسام عاشور، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجميع في الفريق جاهز تمامًا لمواجهة وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا، موضحاً أن الهدف واضح لدى الجميع وهو العودة للقاهرة بتأشيرة النهائي الإفريقي.





ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة من مساء غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة مع بطل الجزائر في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.





وأشار إلى أن جميع لاعبي الفريق لديهم تركيز شديد وإصرار على التأهل، مؤكداً على أن اللاعبين الكبار يتحدثون مع الصغار بشأن تحفيزهم قبل لقاء الغد.





وأوضح عاشور خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد اليوم، الأثنين، بملعب المباراة أن الجميع في الأهلي يعلم أهمية استعادة اللقب الإفريقي الغائب منذ خمس سنوات؛ من أجل العودة للمشاركة في مونديال الأندية فهذا هو الحلم الأكبر للجميع في الفريق.





وشدد عاشور على أن الأهلي سافر للجزائر؛ من أجل تقديم مباراة جيدة بشكل هجومي وليس دفاعيا، وهو ما أكده المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون؛ لأن الأهلي يلعب دائماً للفوز.





وتحدث عاشور عن ظروف المباراة سواء فيما يتعلق ببرودة الطقس في الجزائر أو خوض اللقاء على ملعب نجيل صناعي، قائلاً: معظم لاعبي الأهلي واجهوا ظروف أصعب من هذه الظروف بكثير وتخطوها وحققوا هدفهم بالفوز والتتويج بالبطولات، وهو ما نطمح إليه في لقاء الغد للعبور لنهائي البطولة.



