تعرف على موعد عرض "كإنه إمبارح" على CBC

تعرض قناة CBC بداية من السبت المقبل 27 أكتوبر، مسلسل "كأنه إمبارح"، وذلك في تمام السابعة مساءً





المسلسل رؤية درامية وسيناريو نجلاء الحديني، وحوار ورشة "سرد" والتي تشرف عليها الكاتبة مريم نعوم، وبطولة النجمة رانيا يوسف والنجم أحمد وفيق والنجم الشاب محمد الشرنوبي ، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة مثل خالد أنور، وهدى المفتي، وميان السيد، وأسماء جلال، ومن إنتاج شركة "بي لينك" وإخراج حاتم علي واستكمل تصويره المخرج أكرم فريد.





تدور أحداث المسلسل حول طفل تم اختطافه وهو صغير من والديه أثناء قضائهم يوم عائلي على الشاطئ مما تسبب في انهيار الأسرة التي فقدت الابن وعدم قدرة استيعاب الام لتتجاوز هذه المحنة ولكن بعد 20 عامًا يظهر فجأة أمام منزل الأسرة مدعيًا أنه ابنهم الذي تم خطفه ويبدأ الجميع الشك في حقيقته إذا كان هو الابن أم لا ماعدا امه وأخيه الصغير.





"كأنه إمبارح" هو المسلسل الثاني حصريًا الذي تعرضه CBC منذ رمضان الماضي، وذلك بعد عرض مسلسل نصيبي وقسمتك 2 الذي حقق نجاحًا كبيرًا