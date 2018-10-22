ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محكمة الاحتلال تصدر قرارًا بالإفراج المشروط عن محافظ القدس

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:57 م
محكمة الاحتلال تصدر قرارًا بالإفراج المشروط عن محافظ القدس
محافظ القدس
طباعة
وكالات
 

ذكرت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال المركزية أصدرت قرارًا، اليوم الإثنين، بالإفراج المشروط عن محافظ القدس عدنان غيث، وذلك خلال نظر الاستئناف المقدم على قرار تمديد اعتقاله.

 

وأوضحت المصادر أنه لا توجد تهمة حقيقية واضحة تجاه عدنان، ما استوجب خروجه فورًا، خاصة أنه يملك سلطات وصلاحيات، ويحمل صفة أمنية، ويدير الشؤون الأمنية بمنطقة القدس، وبالتالي فإن اعتقاله كان يشكل حساسية بالغة.

 

وأحالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الأحد، محافظ القدس، عدنان غيث، إلى محكمة “عوفر” العسكرية، بعد أن مددت اعتقاله لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اعتقاله، مساء السبت، خلال سفره بمركبته قرب بيت حنينا بالقدس المحتلة.


المزيد عن: محكمة الاحتلال محافظ القدس فلسطين عدنان غيث الإفراج عن محافظ القدس اسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
21:00
-
جيرونا
الدوري الإيطالي
سامبدوريا
-
x
20:30
-
ساسولو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/22/2018 2:19:52 PM