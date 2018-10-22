محكمة الاحتلال تصدر قرارًا بالإفراج المشروط عن محافظ القدس

ذكرت مصادر محلية أن محكمة الاحتلال المركزية أصدرت قرارًا، اليوم الإثنين، بالإفراج المشروط عن محافظ القدس عدنان غيث، وذلك خلال نظر الاستئناف المقدم على قرار تمديد اعتقاله.

وأوضحت المصادر أنه لا توجد تهمة حقيقية واضحة تجاه عدنان، ما استوجب خروجه فورًا، خاصة أنه يملك سلطات وصلاحيات، ويحمل صفة أمنية، ويدير الشؤون الأمنية بمنطقة القدس، وبالتالي فإن اعتقاله كان يشكل حساسية بالغة.

وأحالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الأحد، محافظ القدس، عدنان غيث، إلى محكمة “عوفر” العسكرية، بعد أن مددت اعتقاله لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اعتقاله، مساء السبت، خلال سفره بمركبته قرب بيت حنينا بالقدس المحتلة.



