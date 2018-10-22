عاجل.. تأجيل جلسة إعادة محاكمة 26 متهما في أحداث "أبو العزم الإرهابية"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بوادي النطرون، جلسة إعادة محاكمة 26 متهمًا لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بقناة السويس؛ لتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر في الخلية المسماة إعلاميا بـ"أحداث أبو العزم الإرهابية" لجلسة 3 نوفمبر؛ للمرافعة.





وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.





وكشفت التحقيقات عن ارتباط المتهم طارق طه أبو العزم، الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده، وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها اعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية وقام المتهم الاول باعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز العناصر الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة واتخاذهم أسماء حركية وسفرهم الى ليبيا لتدريبهم ثم عودتهم مرة أخرى وبعد تمكنهم من الحصول على الأسلحة المهربة.





وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهمين بسام السيد إبراهيم أبو الخير، وشقيقه "هيثم" المقيمان بقرية حوين مركز قطور محافظة الغربية بإجراء تجربة على بعض العبوات الناسفة بأحد الطرق فتصادف مرور دورية أمنية فقاما بإطلاق الأعيرة النارية عليها وبعدها طالب المتهم الأول طارق أبو العزم من المتهم الثالث عادل الغنام تهريب المتهمين بعد كشف جريمتهما إلى ليبيا خوفا من ضبطهما وأثناء سفرهما تم ضبطهما في أحد الأكمنة بمدينة سيوة وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية مختلفة.



