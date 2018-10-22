كارتيرون: التواضع والثقة سلاحنا لتخطي عقبة وفاق سطيف

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه جاهز تماماً لمواجهة وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا، موضحاً أن الأهلي سافر للجزائر من أجل تحقيق نتيجة جيدة تؤهله للصعود لنهائي البطولة.





ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة من مساء غدٍ، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة مع بطل الجزائر في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام يوم 2 أكتوبر الجاري.





وأشار المدير الفني إلى أنه يعلم جيداً أن مباراة الغد ستكون صعبة وقوية؛ لأنها ستكون أمام منافس قوي وعنيد، خاصة حينما يلعب على أرضه ووسط جمهوره، لكن الأهلي يملك مقومات الفوز والعودة للقاهرة بـ«تأشيرة» نهائي البطولة.





وأوضح كارتيرون في المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم؛ للحديث عن مباراة الغد أن الأهلي سافر «بتواضع كبير وثقة أكبر»؛ من أجل الصعود للنهائي الإفريقي، موضحاً أن الفريق استعاد أيضاً بعض لاعبيه المُصابين وهو ما يدعم الفريق بقوة في مباراة الغد.





وشدد المدير الفني للأهلي على أنه استغل فترة توقف الدوري الأخيرة؛ بسبب ارتباطات المنتخبات في علاج بعض لاعبيه المُصابين، كذلك تجهيز الذين لم يُشاركوا، كما أن اللاعبين الدوليين في الأهلي الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم؛ سواء كانت مصر أو المغرب أو مالي حققوا نتائج جيدة، وهو ما يُعد مكسبا للفريق قبل لقاء الغد المرتقب.



