البيت الفني للفنون يحتفل بذكرى "النصر" على مسرح عبد الوهاب بالأسكندرية

يحتفل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج دكتور عادل عبده، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بذكرى نصر أكتوبر مساء يومى الخميس والجمعة 25 و 26 أكتوبر على مسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية.





يتضمن برنامج الاحتفال يوم الخميس مجموعة من التابلوهات الاستعراضية للفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الدكتور محمود صبرى، والتى تميزت بها الفرقة ومنها " الحجالة والبمبوطية والعصا وأم الخلول".





كما يتغنى فريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب بإدارة الفنان ماهر عبيد، بباقة من أجمل الأغانى والتي يشدو بها " عماد كمال وعبدالله الجسمى وكمال كمال وأحمد الأمير".





ويتضمن برنامج الاحتفال يوم الجمعة فقرات فنية متنوعة للسيرك القومى بإدارة الفنان وائل عبدالله، حيث يقدم نجوم السيرك القومى مجموعة متميزة من الفقرات الفنية التى تلائم العرض على المسرح منها " الانتيبوت، التيابلو، البسكليت، الكرابيج، الساحر، التوازن على الزجاجات، المهرج، الجونجلير".





وتشارك الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بإدارة الفنان القدير د. أسامة زغلول، فى برنامج الاحتفال يوم الجمعة، وتقدم باقة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل إلى جانب مجموعة من أغانى التراث والمواويل والفن الشعبى الأصيل.



وستقدم شعبة الموسيقى الشعبية مجموعة من الاغاني وهي"ملاعيب شيحة غناء نورا صبحي، دعاء الجيزاوي الوردة عطشانه، فتحي الهواري عطار وفرانكو شعبي، فكري القناوي كوكتيل صعيدي، أحمد سعد على بلدي، سيد السمان كوكتيل نوبي، صلاح عبد الظاهر فقرة التنوره" وذلك بإشراف فني الفنان القدير عاطف سعيد

وفقرة الطرب الاصيل تشدو بها "نهله خليل بأعنية سيرة الحب، يا أغلى اسم ف الوجود، منى إبراهيم أغنية مستنياك، محمد نيازي طاير يا هوا، أية خالد ودارت الأيام، خيرية الشاعر يا ساعه بالوقت اجري" بإشراف الدكتور احمد رفعت.





يأتى ذلك ضمن الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة احتفالا بالذكرى الـ45 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وبالتزامن مع مرور 60 عاما على إنشاء وزارة الثقافة .