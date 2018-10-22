حزب النور و"دعم مصر" يعلنان الموافقة على قانون صندوق رعاية المبتكرين









وتابع:"عندما نناقش الموازنات وننظر للمخصص للبحث العلمى نجدها مخصصات هزيلة لا تتناسب ومكانة وقيمة البحث العلمى، ومشروع قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ مشروع قيم للغاية، وأحيى رئيس الجمهورية الذى تفضل بدعم هذا التوجه، ونشكر لجنة التعليم والبحث العلمى، وباسم الائتلاف نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون".





أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، لافتا إلى أنه خطوة هامة فى الانتقال لاقتصاد المعرفة، ويُساهم فى الحد من كارثة هجرة العقول المصرية، مضيفا: "ونحن ننتظر الكثير من اللائحة التنفيذية".كما أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.وقال النائب عبد الهادي القصبي، فى كلمته خلال الجلسة العامة: "هذا المشروع من أهم مشروعات القوانين التى تعرض على المجلس، فمصر عانت كثيرا من قضية إهمال البحث العلمى وعانت من قضية إهمال تمويل البحث العلمى، مصر فيها كفاءات كثيرة لكن استفادت بها دول أخرى نتيجة إننا أهملنا تمويل البحث العلمى".