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اليابان تطالب فيس بوك بتحسين حماية بيانات الأشخاص

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:47 م
اليابان تطالب فيس بوك بتحسين حماية بيانات الأشخاص
فيس بوك - أرشيفية
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وكالات
 

حثت اليابان، اليوم الإثنين، القائمين على موقع فيس بوك على تحسين إجراءات حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، وذلك بعدما تم قرصنة حسابات ملايين المستخدمين حول العالم مؤخراً والحصول على بياناتهم.

 

واعتمدت لجنة حماية البيانات بالحكومة اليابانية اليوم قراراً حثت فيه فيس بوك على اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل.

 

وكان 29 مليون حساباً لمستخدمي هذه الشبكة قد تعرض للقرصنة في سبتمبر الماضي وكان من بينهم حسابات لملايين اليابانيين، حيث تأثر 100 ألف حساب، بسبب فضيحة استخدام شركة (كامبريدج أناليتيكا) لبيانات المستخدمين بشكل غير قانوني.

 

وطالبت اللجنة هذه الشركة -التي يقع مقرها في الولايات المتحدة- بتوضيح نتائج التحقيقات الداخلية التي قامت بها الأخيرة على خلفية عملية القرصنة الأخيرة.

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