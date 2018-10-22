مفاجأة جديدة حول واقعة إلغاء حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

كشفت مصادر مقربة من العروسين محمد رشاد، ومى حلمي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن السبب الحقيقى وراء إلغاء حفل زفافهما هو تطاول العروس، على عائلة رشاد، وتحديدا والدته وخاله، وانفعلت عليهما لفظيا، ليرد محمد رشاد، على هذا التصرف بقراره لإلغاء الحفل.





جدير بالذكر أن حفل زفاف محمد رشاد، ومي حلمي، كان مقرر له أن يقام يوم السبت الماضى فى فندق مينا هاوس وتم الغاؤه قبل حفل الزفاف بساعة واحدة.‎