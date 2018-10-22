رئيس السكة الحديد يقود حملة موسعة على خطوط وورش منطقة غرب الدلتا

شن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، حملة مرور موسعة، مستقلا الموتور الخاص بالمرور على الخطوط من محطة سيدي جابر، صباح اليوم؛ لتفقد خط محرم بك القباري بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية.





ورافقه المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس الهيئة؛ للتأكد من إجراءات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب وزيادة حجم الطن المنقول من البضائع.



وشدد "رسلان" خلال تفقده عدد من البلوكات والمزلقانات والسكك والمحطات وورش القبارى المخصصة لقطارات نقل البصائع على خط محرم بك القباري بضرورة مراجعة السكك، والتحاويل ونظم الإشارات والتأكد من إجراءات السلامة وسلامة السكك، للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب خلال الفترة الحالية.



وأكد رئيس الهيئة، أن المواطن سيشعر بالأثر الإيجابي لتطوير منظومة السكك الحديدية منتصف عام ٢٠٢٠ بالتزامن مع خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة من تحديث وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وتجديد القضبان.



وأضاف أن العمل الذي يجري حاليًا على أرض الواقع؛ لتطوير السكك الحديدية، غير مسبوق في ظل الإرادة السياسة الكبيرة، وغير المسبوقة؛ لتطوير هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.