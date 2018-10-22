غدا الاعلان رسميا عن اطلاق الحركة المدنية المستقلة "حماة تونس"

أفاد مروان بولوذنين، مؤسس الحركة المدنية المستقلة "حماة تونس" أنه سيتم، غدا الثلاثاء، الاعلان رسميا، بتونس العاصمة عن انطلاق هذه الحركة التي أحدثت منذ سنة 2016.





وأضاف، مروان بوالوذنين، في تصريح لبرنامج "الماتينال"، على اذاعة "شمس اف ام"، اليوم الاثنين، أن "الهدف من هذه المبادرة تشكيل قوة اقتراح للتاثير على قرارات السلطة السياسية التي أثبتت فشلها وحان الوقت لكي يتحرك المجتمع المدني".





وبين، في سياق متصل، أن "من أولويات هذه الحركة اضفاء الإنسجام الشامل في عمل المجتمع المدني والتزامها بانقاذ الوطن ووحدته عبر تقديم حلول مختلفة وفاعلة في المشهد السياسي والمساهمة في حل مشاكل البلاد".