صدي- السعودية | الأرصاد تحذر من هطول أمطار رعدية على الباحة
الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:42 مالفجر السعودي
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
والتحذيرات تشمل، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والعقيق والمخواة والأجزاء المجاورة لها.
وستكون بداية الحالة من الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الـ10 مساءً.
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
والتحذيرات تشمل، مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والعقيق والمخواة والأجزاء المجاورة لها.
وستكون بداية الحالة من الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الـ10 مساءً.
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