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ريال مدريد مفاجأة الأهلي في حفل نادي القرن

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:37 م
ريال مدريد مفاجأة الأهلي في حفل نادي القرن
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عمرو مصطفى
 
قرر مسؤولو النادي الأهلي منح شركة برزنتيشن التي حصلت على حقوق رعاية النادي رسميا أمس لمدة 4 سنوات حقوق احتفالية مرور 20 سنة على لقب نادي القرن الإفريقي.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأحمر مع الشركة الراعية إلى ترتبيب مباراة قوية مع ريال مدريد الإسباني لحضور احتفالية الأهلي بمرور 20 سنة على لقب القرن في إفريقيا.
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