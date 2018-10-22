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رؤوف عبدالقادر يطمئن على بعثة اليد بكوت ديفوار

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:31 م
رؤوف عبدالقادر يطمئن على بعثة اليد بكوت ديفوار
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علي نبوي
 
حرص رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي على التواصل مع جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي في كوت ديفوار؛ للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وذلك للاطمئنان على البعثة، وكذلك الإقامة وملاعب التدريبات وغيرها من التفاصيل الخاصة بالبطولة.

وأكد عبدالقادر على الثقة الكبيرة في قدرات اللاعبين، وتحملهم للصعاب في سبيل الفوز بلقب البطولة، مشددا على أهمية اللقب للجماهير والنادي.

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